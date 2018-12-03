МИД России требует расследовать гибель мирных афганцев от авиаударов НАТО

Москва, , 19:15 — REGNUM Россия требует тщательного расследования воздушных ударов по афганским провинциям Пактия и Гильменд и наказания виновных в массовых жертвах среди мирного населения, сообщается 3 декабря в комментарии, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

Российский МИД подчеркивает, что в результате действий войск НАТО в Афганистане растет число жертв среди мирного населения.

В качестве примера приводятся авиаудары сил НАТО в уезде Зурмат провинции Пактия и в уезде Гармсир провинции Гильменд, в результате которых погибли 31 и были ранены семь мирных жителей, из которых 18 — женщины и дети.

МИД России отмечает, что только во второй половине ноября отмечено пять аналогичных случаев, а количество таких «просчетов» и «промахов» все время растет.

«Такой преступный непрофессионализм порождает серьезные вопросы к деятельности натовских войск в Афганистане. Насколько можно судить, наблюдаемый рост жертв напрямую связан с объявленным ранее решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане. Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД России считает, что это является результатом настойчивых попыток решить проблемы Афганистана военной силой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 7 декабря должна состояться встреча спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова и спецпредставителя Госдепа США по афганскому примирению Залмая Халилзада.

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