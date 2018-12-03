Армения: с чем идут на парламентские выборы новая и старая власть

Армен Ханбабян, , 19:14 — REGNUM

И сегодня мало кто сомневается, что правительство, всё это время пребывающее под дамокловым мечом возможного, хотя и маловероятного импичмента, будет иметь в новоизбранном парламенте прочное, если не тотальное большинство своих сторонников. С чем же, кроме понятных в таких случаях обещаний «сделать жизнь лучше, сделать жизнь веселей», идет на выборы власть?

Обычно события революционного характера приводят к ухудшению социально-экономической, финансовой ситуации в странах, где они происходят: деньги обесцениваются, цены растут, а с ними — и общественное недовольство, деградирует социальная сфера и т.д. и т.п. Именно подобного сценария ожидали многие после того, как в Армении произошла бескровная смена власти. Говорилось о «неизбежном» повторении событий, аналогичных украинским, о грядущем «майдане», назывались даже вероятные сроки кровопролитных потрясений — мол, до конца нынешнего года армяне, ясное дело, начнут стрелять друг в друга… Особенно в подобного сорта кликушестве преуспели азербайджанские СМИ и — к сожалению — некоторые российские эксперты, автоматически экстраполирующие «украинский сценарий» на любую смену власти в любой другой стране. Однако ничего подобного не произошло. Наоборот, хотя достижения новых властей особо масштабными не назовешь, определенные перемены к лучшему всё же происходят.

Так, например, на 60% вырос размер минимальной пенсии. Разумеется, проблем наиболее обездоленных пенсионеров это не решает, но хоть какое-то подспорье они получили. Втрое — с 50 тысяч до 150 тысяч драмов — выросли выплаты за второго ребенка, составив, в пересчете, 300 долларов вместо прежних ста. Заметно — в ряде случаев в 10 раз — повышены квоты на бесплатный ввоз любых товаров. При этом положен конец монополии импортеров, любой гражданин может ввозить всё, что не запрещено законом.

Фермеры освобождены от многомиллионных штрафов, которые накопились у них за просроченные банковские кредиты. Очень существенно сокращено число служебных автомашин, причем не только министерских и ведомственных, но и обслуживающих аппараты премьер-министра и президента страны.

Более того, с баланса президентской администрации снят самолет Airbus, а бюджетные расходы аппарата главы государства сокращены на полтора миллиона долларов. В результате последовательной борьбы с коррупцией в госбюджет возвращено порядка 150 млн долларов, и это лишь небольшая часть средств, которые изъяты у чиновников-коррупционеров и помещены в казначейство в ожидании судебных вердиктов. Впрочем, некоторые лица, долгие годы активно запускавшие свои умелые руки в госкарман, предпочитают решить проблему полюбовно — выплачивают большие штрафы в обмен на освобождение от уголовного преследования…

Всё это дает возможность планировать определенный рост капитальных расходов бюджета, которые в грядущем году должны составить 3% от ВВП, что почти на процент больше ранее планируемого, причем основные суммы — 44% бюджета — будут направлены в социальную и культурную сферы. На оборону, сферу безопасности и охрану общественного порядка пойдет четверть бюджета, в реальный сектор экономики — более 12%… Обсуждается возможность несколько понизить тарифы на газ и электроэнергию, и ходят настойчивые слухи, что эта проблематика будет не раз обсуждаться премьером Пашиняном и президентом России Путиным еще до ожидаемого в начале будущего года официального визита российского лидера в Армению. Пашинян хотел бы добиться от российской стороны цены в 140 долларов за 1000 куб. метров голубого топлива — вместо нынешних 150. Но, заметим, это не стало бы решением вопроса, ведь до населения газ доходит по ценам почти вдвое выше закупочных, поэтому проблему следует решать, в первую очередь, внутри страны. Тем более что компания-монополист «Газпром-Армения» всячески противится даже символическому снижению тарифов…

Страна поднялась на шесть позиций в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Произошло это потому, что, как отметила руководитель местного офиса ВБ Сильви Боссутро, в Армении облегчен процесс основания компаний, ускорен доступ к электроэнергии, усилена защита малых инвесторов, упрощены процессы оплаты налогов и исполнения договоров. А по словам экс-председателя Центробанка Баграта Асатряна, уровень экономической активности к осени превысил прошлогодний показатель.

Тем не менее нет никаких оснований рисовать ситуацию в слишком уж благостных тонах.

«Первое негативное явление после революции, которое мы испытали в виде утечки из банковской системы, сокращения активов, нейтрализовано. Но положительные ожидания, которые появились в обществе, конечно, еще не сформированы. Экономические проблемы отодвинуты на второй, третий план. Позитивных, значительных шагов можно ожидать только при формировании внутриполитической определенности», — сказал специалист.

Что касается воздействия внешних факторов, Баграт Асатрян выделил падение цен на медь, мировых цен на золото, а также состояние российской экономики и происходящие там процессы.

«Конечно, революционный порыв привел к некоторым сдвигам, но в основном связанным с отношением к коррупции — например, инспектор не берет денег. Но глобальные проблемы всё еще остаются».

Поэтому важнейшей задачей, стоящей перед правительством, становится реформа структуры экономики, считают эксперты. По словам советника премьера Артака Манукяна, существующая на данный момент структура не создает перспектив долгосрочного устойчивого роста. Изменения, по его словам, подразумевают возможность пожертвовать определенными показателями роста, чтобы выйти на качественное развитие, способное повысить конкурентоспособность страны.

Но это пока лишь благие пожелания, в лучшем случае — планы, реализация которых займет значительное время. Между тем в сфере торговли происходят явления, которые положительными никак не назовешь. Цены на основные продукты питания (за редким исключением) постепенно возрастают. Казалось бы — парадокс, ведь освобожденные от таможенного гнета граждане могут существенно пополнить товарный рынок страны достаточно дешевыми продуктами. Однако проблема в том, что монополисты — крупные торговые сети — не только не снижают цены в супермаркетах, но даже повышают их. Объяснение очень простое: раньше они имели заметные «преференции», проще говоря — не слишком сильно ощущали на себе налоговое бремя. За счет этого цены удерживались на приемлемом в целом уровне. Бюджет от этого, ясное дело, недобирал очень большие суммы, но кого в прежние времена интересовал бюджет страны, где внешний долг рос буквально в геометрической прогрессии! Теперь, в свете новых условий и требований, напуганные активностью правоохранителей богатеи готовы, как говорят армяне, «умереть за закон», но отнюдь не готовы лишаться привычных доходов…

При всём том совершенно ясно, что возглавляемые Пашиняном политические силы будут иметь в новом парламенте неоспоримое преимущество. И интрига состоит только в том, какая из партий сумеет провести в Национальное собрание еще несколько депутатов. Погоды они, разумеется, никакой не сделают, но зато останутся на поле активной политики, что в нынешних условиях очень непросто.

Вероятно, учитывая все перечисленные выше обстоятельства, Республиканская партия Армении (РПА), после смены власти пребывавшая в полнейшем коллапсе, тем не менее приняла решение принять участие в выборах, хотя еще недавно многие эксперты выражали уверенность, что если «партия бывших» и наберет какое-то количество голосов, то не более, нежели в рамках «статистической погрешности». Роль «конструктивной оппозиции» специалисты при этом отводили «Процветающей Армении» олигарха Гагика Царукяна, которая получила 7 мандатов из 65 на выборах в Совет старейшин (городской совет) Еревана и показала, что ее лидер всё еще пользуется некоторой популярностью в обществе. На парламентских выборах этот результат может быть даже превзойден, ибо Царукян делает ставку больше на сельский, нежели на городской электорат.

И вот неожиданно в этот спор решилась вступить и РПА. На этом, насколько можно понять, настояли отнюдь не старые партийные кадры, а «младореспубликанцы», лидерами которых являются экс-министр обороны Виген Саркисян (он, кстати, избран первым экс-председателем РПА) и вице-спикер Эдуард Шармазанов. Пройти в парламент РПА, как утверждает Виген Саркисян, необходимо для того, чтобы «покаяться».

"Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции — не значит получить привилегию, административный рычаг, высокое общественное положение. Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах. Долгие годы находящаяся у власти партия просто не имеет права взять накопленный опыт, знания, профессиональную команду и уйти из общественной жизни, забрав всё это с собой, «умыв руки», — утверждает Виген Саркисян.

Стоит отметить, что в то же самое время отмена преференций для крупных компаний привела к росту цен на ряд продуктов питания, особенно продуктов местного производства, таких как мясо и некоторые овощи.

Разумеется, решение республиканцев породило множество конспирологических теорий, сторонники которых склоняются к тому, что на самом деле т.н. «бархатная революция» в Армении произошла в результате сговора экс-президента Сержа Саргсяна и его зятя Микаела Минасяна с командой Никола Пашиняна. Потому-то всё и прошло столь «бархатно» и бескровно. А нужно это, мол, для того, чтобы Пашинян решил ряд фундаментальных вопросов региональной политики, которые прежняя власть, не пользующаяся абсолютно никаким доверием и уважением в народе, решить не могла. Поэтому РПА и пройдет в парламент, став там «карманной оппозицией».

Так, например, Armtimes.com считает: «Возможно, после выборов РПА даже станет самой подходящей оппозицией для властей — в любой момент любому можно заткнуть рот, потому что, куда ни копни, у каждого за спиной найдется дел на 10−15 статей УК. Другой вопрос, насколько это исходит из интересов государства и общества. В конце концов, очевидно, что не может быть состоявшегося государства без сильной оппозиции, а сильной может быть только та оппозиция, представители которой не скованы сомнительным прошлым и, не боясь, могут говорить всё, что думают. А если на каждого есть по несколько «кубометров» компромата, то мы будем иметь дело с классической «карманной оппозицией».

Так это или нет, покажет время, и не исключено, что некоторое рациональное зерно во всём этом имеется. Тем не менее происходящее живо вызывает в памяти яркий эпизод из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Получивший взятку домоуправ Никанор Иванович Босой, запершись у себя в уборной, вытащил из портфеля пачку и убедился, что в ней четыреста рублей. Взятку он завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход.

«Через пять минут он сидел за столом в столовой. Супруга принесла аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки… И в это время позвонили… Никанор Иванович заворчал:

— А чтоб вам провалиться! Поесть не дадут. Не пускай никого, меня нету…

Супруга побежала в переднюю… И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся.

— Где сортир? — озабоченно спросил первый.

…Никанор Иванович уронил ложку на клеенку.

— Здесь, здесь, — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна. И пришедшие немедленно устремились в коридор.

— А в чем дело? — тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими, — у нас ничего такого в квартире не может быть… А у вас документики… я извиняюсь…

Первый показал Никанору Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою, засунутой в вентиляционный ход… Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика…

— Доллары в вентиляции, — задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: — Ваш пакетик?

— Нет! — ответил Никанор Иванович страшным голосом, — подбросили враги!

— Это бывает, — согласился первый и добавил: — Ну что же, надо остальные сдавать.

— Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! — отчаянно вскричал председатель.

…И тут неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:

— Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!

…Через пять минут жильцы дома видели, как председатель в сопровождении еще двух лиц, пошатываясь, уходил и что-то бормотал…»

Быть может, республиканцам, многие из которых долгие годы не чурались действий в духе домоуправа Босого, тоже представляется, что, если покаяться, им «скидка выйдет»…

Впрочем, сам Никол Пашинян настроен куда как серьезно. Встречаясь в Казахстане с представителями армянской общины, он, в частности, заявил, что никакой искусственной оппозиции правительство культивировать не намерено.

«Оппозиция должна сформироваться сама. На предстоящих выборах народ решит, кто есть власть и кто — оппозиция», — сказал Пашинян, по словам которого, именно создание искусственной оппозиции после 1998 года стало «наиболее разрушительным фактором отечественной политической системы».

То есть в стране «в течение многих лет не было властей и оппозиции, имеющих мандат народа, поэтому народ никому не верил», полагает Пашинян. Посмотрим, удастся ли новой власти, получив в парламенте решающее большинство, избежать соблазна «иметь под крылом» одну-две малочисленные фракции, которые будут считаться оппозиционными.

«Ноев Ковчег»

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