Губернатор Калининградской области рассказал, зачем нужен СПГ-терминал

Калининград, , 19:11 — REGNUM Проект «Северный поток» не является проектом исключительно Газпрома, в нём также есть и другие участники. Чтобы в него встроиться, необходимо будет договариваться со всеми. Об этом сегодня, отвечая на вопрос жителя о возможности ответвления газопровода «Северный поток» на Калининградскую область, рассказал губернатор Антон Алиханов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«И на всех делить расходы. Навряд ли такое возможно», — добавил он.

Глава области рассказал, что вопрос увеличения поставок газа в регион через существующий газопровод, который в том числе идёт через Литву, был обещан Газпромом.

«К следующему лету они обещали увеличить объём поставок почти на 700 млн кубов. Мы надеемся, что те договорённости, которые они озвучили на совещании у премьера, будут выполнены, и мы получим возможность расширить эти узкие места и дальше продолжать заниматься газификацией региона», — отметил он.

Губернатор напомнил, что дальнейшее развитие жилищного сектора в регионе планируется при расчёте подключения к газу. Кроме того, необходимы новые мощности для производства.

«На случаи экстренных ситуаций у нас расширяются и создаются подземные газохранилища», — добавил Алиханов. Кроме того, в случае «изолированного режима» к берегам Калининградской области уже идёт судно-хранилище СПГ, заключил глава региона.