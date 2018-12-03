Понедельник, 3 Декабря 2018 года
20:06:37 МСК

Алиханов не видит провалов при стройке стадиона на острове Октябрьский

Политика

Губернатор Калининградской области прокомментировал споры о строительном браке на острове, на котором к Чемпионату мира по футболу был построен новый стадион

Калининград, 3 декабря 2018, 19:09 — REGNUM  

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не считает, что на острове Октябрьский, где к Чемпионату мира по футболу был построен новый стадион, происходят какие-то критические процессы в связи с периодическим проседанием грунта. Об этом глава региона заявил сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии с жителями региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На просьбу прокомментировать не угрожают ли провалы дальнейшем проектам — на острове планируют построить культурно-музейный комплекс — Алиханов категорически отрицал такое развитие событий.

По его словам, ничего критического не происходит, при будущем строительстве объекта будут проводиться дополнительные исследования почвы и грунта, а в случае необходимости — будут приниматься решения по укреплению. Он напомнил, что основа большинства многоквартирных домов в Калининграде на свайной основе.

«Поэтому ответ простой — мы не переживаем. Везде, где будут наблюдаться какие-то просадки, а они могут наблюдаться, подрядчики будут наводить порядок и приводить это в первоначальное состояние», — сказал Алиханов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить