Алиханов не видит провалов при стройке стадиона на острове Октябрьский

Калининград, , 19:09 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не считает, что на острове Октябрьский, где к Чемпионату мира по футболу был построен новый стадион, происходят какие-то критические процессы в связи с периодическим проседанием грунта. Об этом глава региона заявил сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии с жителями региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На просьбу прокомментировать не угрожают ли провалы дальнейшем проектам — на острове планируют построить культурно-музейный комплекс — Алиханов категорически отрицал такое развитие событий.

По его словам, ничего критического не происходит, при будущем строительстве объекта будут проводиться дополнительные исследования почвы и грунта, а в случае необходимости — будут приниматься решения по укреплению. Он напомнил, что основа большинства многоквартирных домов в Калининграде на свайной основе.

«Поэтому ответ простой — мы не переживаем. Везде, где будут наблюдаться какие-то просадки, а они могут наблюдаться, подрядчики будут наводить порядок и приводить это в первоначальное состояние», — сказал Алиханов.