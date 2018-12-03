Методика определения компетенций учителей — в фокусе внимания «ЕР»

Москва, , 19:04 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Новая школа» к концу февраля 2019 года соберет в регионах предложения по методике определения компетенций учителей и работе институтов повышения их квалификации. Данная информация будет передана в Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор для ее обязательного учета при итоговой апробации новой модели аттестации. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», член Президиума Генсовета партии Алёна Аршинова.

Переход на новую систему определения компетенций школьных педагогов должен начаться после 2020 года, после того, как состоится итоговая апробация новой модели аттестации.

По словам Алены Аршиновой, на сегодняшний день система определения компетенций и повышения квалификации педагогов требует изменения.

«В некоторых регионах есть случаи, когда педагоги просто расписываются в неких ведомостях вместо реального повышения квалификации. Или, например, их собирают на час-два на занятия. Что можно успеть сделать за это время, какие дефициты и по каким предметным областям можно ликвидировать? А потом от педагогов требуют качественного результата», — сказала Алена Аршинова.

Она также подчеркнула важность того, чтобы по результатам аттестации педагоги получали возможность реального повышения квалификации.

«Сегодня у нас образование в приоритете, эта сфера касается абсолютно всех. В рамках прошедшей региональной недели работы депутатов большое количество вопросов задавалось родителями о качестве и доступности образования. Улучшить работу системы повышения квалификации педагогов можно, применив результаты оценки компетенций учителей. Кроме того, необходимо также учитывать результаты данного исследования при утверждении образовательных программ педагогических вузов, создании механизмов методической поддержки каждого учителя. Необходимо также лучше информировать учительское сообщество о целях и способах проведения таких исследований», — отметила Алена Аршинова.

Переход на новую систему определения компетенций школьных педагогов должен начаться после 2020 года, после того, как состоится итоговая апробация новой модели аттестации. Ее проект был выработан в 2017 году, следующие два года отведены на ее тестирование и отладку. В мае-июле этого года в 19 регионах, представляющих все федеральные округа, прошла пробная аттестация педагогов, которая позволила, в том числе, получить обратную связь от профессионального сообщества.

В рамках исследования апробировались единые федеральные оценочные материалы для оценки предметных и методических знаний педагогов по учебным предметам и предметным областям «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Работа ведется в рамках решения задачи, поставленной в указе президента РФ, о создании национальной системы учительского роста, которая к 2024 году должна охватить не менее 50% учителей общеобразовательных школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии.

Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партийный проект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партийного проекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.