БПП: Рада может голосовать за разрыв договора о дружбе с РФ на этой неделе

Киев, , 19:03 — REGNUM Уже на этой неделе депутаты Верховной Рады могут проголосовать за выход Украины из договора о дружбе, сотрудничестве и партнерства с Россией. Об этом 3 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

По его словам, в парламенте найдутся голоса за выход Украины из договора.

«100% наберется. Кто мне объяснит, какой может быть мотивация продолжения договора… Продолжать договор о дружбе после того, что произошло, после аннексии нашей территории, убийства тысяч граждан, это все продолжается», — сказал Гончаренко.

При этом он обвинил Россию в нарушении договора о дружбе.

«Это не приостановка, это остановка и выход из него, поскольку Россия полностью нарушила этот договор во всех его статьях, во всем его сенсе. Нет никакого сенса продолжать находиться в этом договоре с Россией. Украина из него просто выходит, и он прекращает существовать», — добавил Гончаренко.

Он ожидает, что на разрыв договора Кремль ответит заявлением в адрес Украины.

«Россия давно нарушила все международные нормы и правила. Новой реакции ожидать не приходится. Будет очередное заявление о плохой Украине. Когда они уже открыто обстреливают и убивают наших, а мы находимся с ними в договоре о дружбе. Это смешно», — подытожил Гончаренко.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада может 6 декабря рассмотреть законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе Украины с Россией.

«Если в среду будет комитет, то в четверг, я полагаю, Верховная Рада согласится, чтобы мы включили его в повестку дня для принятия решения и безотлагательно перешли к рассмотрению данного вопроса», — сказал Парубий на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Украины ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против его пролонгации путем письменного уведомления.

Напомним, 28 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.