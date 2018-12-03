МИД РФ: В Москве пройдут консультации России и США по Афганистану

Москва, , 18:54 — REGNUM В Москве 7 декабря должна состоятся встреча специального представитель президента Российской Федерации по Афганистану и директора второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замира Кабулова с спецпредставителем государственного департамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На предстоящей консультации будет обсуждаться вопрос о возможностях российско-американского взаимодействия на афганском направлении. Прежде всего это касается вопросов оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель госдепа США по афганскому примирению Залмай Халилзад в период со 2 по 20 декабря намерен посетить ряд стран, в том числе и Российскую Федерацию.

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