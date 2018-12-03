Напрасные унижения России: Токио не нужен мир по «хрущевскому компромиссу»

Анатолий Кошкин, , 19:44 — REGNUM

Судя по публикациям и комментариям граждан нашей страны, многие под воздействием нечетких разъяснений властей склонны считать, что японское правительство, и в частности премьер-министр Японии Синдзо Абэ, якобы согласны отказаться от требований «вернуть» все южнокурильские острова и ограничиться лишь островом Шикотан и островной группой, именуемой в Японии Хабомаи. Это — неправда.

Официальная позиция Токио остается прежней — добиться от Москвы признания японского суверенитета над всеми южнокурильскими островами — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — и лишь на основе такой фактически капитуляции России и пересмотра итогов Второй мировой войны подписать двусторонний «мирный договор». Заметим, что без удовлетворения японских территориальных притязаний этот давно ставший анахронизмом договор японцам не нужен. А нам тем более, ибо все обычно составляющие содержание мирных договоров, включая прекращение состояния войны и установление дипломатических отношений, положения включены в подписанную и ратифицированную Советско-японскую совместную декларацию 1956 года.

Подтверждений «принципиальной позиции Токио» на отторжение всех составляющих по площади почти половину Курильского архипелага островов больше чем достаточно. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ё. Суга, успокаивая народ, делает их почти ежедневно. С «требованием всех северных территорий» по центру Токио прошествовала демонстрация во главе с министром по делам Окинавы и «северных территорий». Ширится недовольство внутри правящей Либерально-демократической партии, заподозрившей своего председателя в «капитулянтской политике». Естественно, наседает на премьера парламентская оппозиция, настаивающая на четком разъяснении, о чём идет речь в беседах Абэ с Путиным «за закрытыми дверями».

Выражающая мнение консервативных кругов центральная пресса, в частности влиятельная газета крупного бизнеса страны «Нихон кэйдзай симбун», недвусмысленно дает понять, что в случае согласия Абэ ограничиться в требованиях к России лишь Малой Курильской грядой его поддержат не больше 5 процентов японцев. Те же, кто вроде бы одобряет линию переговоров своего премьера с российским президентом, со всей определенностью заявляют, что согласятся лишь на получение «северных территорий» в рассрочку, то есть сначала Малая Курильская гряда, а затем обязательно еще и крупнейшие и наиболее освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. И никак иначе.

В незавидном положении оказался не только г-н Суга, но и министр иностранных дел Таро Коно, который упорно отказывается раскрывать содержание конфиденциальных разговоров лидеров двух стран. Он лишь, как может, также успокаивает японцев, клятвенно заверяя, как сделал в очередной раз сегодня, в том, что «наша базовая позиция — заключение мирного договора после решения территориальной проблемы». То есть требование всех южнокурильских островов.

Но тогда возникает вопрос к президенту РФ Владимиру Путину: «Какой вариант предлагает Абэ — «хрущевский» о Шикотане и Хабомаи или «ельцинско-козыревский» «два плюс альфа» — о последовательной сдаче сначала островов Малой Курильской гряды, а затем и Большой?» И почему в Японии заговорили о чуть ли не согласованном сроке «разрешения территориальной проблемы» уже в июне следующего года? И вправе ли российская дипломатия подвергать сомнению суверенитет РФ над законно принадлежащими нашей стране островами Курильской гряды, на которые Токио не имеет никаких юридических прав и оснований?

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