В Раде хотят, чтобы права украинцев в РФ защищала третья страна

Киев, , 18:35 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко на 4,5 года опоздал с вводом военного положения и разрывом договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Об этом 3 декабря на брифинге в Раде заявила вице-спикер Рады Оксана Сыроид.

«Инициатива президента Украины о приостановке договора о дружбе, ну, хорошая. Да, опоздал на 4,5 года, как и с военным положением. Это решение нужно было принимать тогда, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины. Сегодня Украина в одностороннем порядке выполняет очень много двусторонних договоров с Россией. Россия их нарушила, а Украина продолжает их выполнять. Это — абсурд. Для чего мы в одностороннем порядке выполняем свои обязательства, если другая сторона их не выполняет?» — задалась вопросом Сыроид.

«Это рамочный декларативный договор, который содержит ссылку на много других договоров. Это договор о дружбе и сотрудничестве, что мы будем дружить. Само название этого договора абсурдно в контексте 4,5 лет войны. Какая дружба? Тебя четыре года толкут, а ты делаешь вид, что дружишь. Соглашение потеряло свой смысл с момента, когда Россия начала военную агрессию против Украины», — добавил Сыроид.

Она также считает, что Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией, поскольку «Кремль лишил украинских дипломатов возможности защищать украинцев».

«Первый аргумент мне назвали — там есть наши граждане, в принципе это этнические украинцы. А второй — поскольку у нас много пленных и заключенных на территории России, нужно поддерживать дипломатические отношения. Но оба этих аргумента не выдерживают никакой критики, потому что сегодня граждане Украины, которые идентифицируют себя украинцами, были вынуждены бежать из России. Преимущественно там остались те, кто принимает режим», — сказала Сыроид.

По её словам, третья страна могла бы более эффективно защищать права украинских военнопленных и заключенных в России.

«Что касается наших пленных и заключенных. Неужели мы не были свидетелями, когда наших дипломатов неоднократно унижали тем, что не предоставляли доступ к военнопленным или заключенным? Возможно, намного эффективнее обратиться к третьей стране, которая могла бы быть страной-посредником, страной-покровителем и просить другое государство выполнять для нас дипломатические функции и защиту наших граждан», — подытожила Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. 17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об отказе продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже правительство Украины поручило МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября.

Напомним, договор был подписан в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.