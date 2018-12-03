«Это французский Майдан» – Делягин о беспорядках «жёлтых жилетов» в Париже

Москва, , 18:58 — REGNUM У происходящих в Париже беспорядков есть две внутрифранцузские причины, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Внутрифранцузских причин две, — сказал Делягин. — Во-первых, это подорожание бензина на 2 евроцента за литр, что даже с учётом легендарной французской скупости для этого (для того, чтобы стать причиной столь сильных беспорядков — прим. ИА REGNUM ) недостаточно. Вторая причина, Макрон имеет низкую популярность, но Олланд тоже имел низкую популярность, но такого не было. Есть проблемы, но понятно, что этим воспользовались дополнительные силы. Отличие от обычного французского бунта — организация и очень большая агрессивность. Это французский Майдан — эти люди в жёлтых жилетах активно и энергично нападают на полицейских».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, массовые акции во Франции организовало движение «жёлтые жилеты». Для охраны общественного порядка 1 декабря власти мобилизовали 65 тыс. полицейских и жандармов и 30 тыс. пожарных. При этом общее число участников протеста в этот день превысило 75 тыс. человек.

По предварительным оценкам мэрии Парижа, для того чтобы ликвидировать последствия акций протеста, потребуется от 3 до 4 млн евро. Ранее стало известно, что в результате блокировки «жёлтыми жилетами» топливохранилищ компании Total в некоторых департаментах Франции были введены лимиты на продажу топлива.

Читайте развитие сюжета: Мэрия Парижа оценила ущерб от акций протеста «желтых жилетов»