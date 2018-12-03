Готовьте деньги! Госдеп США о сути своего участия во встрече глав МИД НАТО

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео на предстоящей встрече глав дипломатических ведомств стран НАТО будет настаивать на исполнении ими обещания увеличить траты на военные расходы, заявила 3 декабря официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.

По ее словам, Майк Помпео напомнит им о взятых ранее обязательствах тратить не менее 2% ВВП на оборонные вопросы.

«Это значит, что они должны жить в рамках обещания, сделанного в 2014 году и подтвержденного затем в 2018 году на Брюссельском саммите: тратить 2% от их внутреннего валового продукта на оборону к 2024 году и вкладывать 20% этого объема в основное техническое оснащение», — сообщила Науэрт.

Напомним, в странах НАТО нет собственного производства основополагающих систем вооружения, и они вынуждены закупать его в США.

Помимо финансового вопроса, 4−5 декабря в Брюсселе будут обсуждаться трансатлантическая безопасность и отношения с «партнерами» типа Украины и Грузии, добавила Хизер Науэрт.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг назвал условие вступления Македонии в НАТО