США боятся объединения РФ и старой Европы – Сергей Кургинян

Москва, , 18:27 — REGNUM Наиболее опасный конкурент США — это не Китай, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 3 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки в Париже.

«[Президент Франции] Эммануэль Макрон, кем бы он ни был, заикнулся о европейской армии, — сказал Кургинян. — Он пискнул, и вот вам огонь. Наиболее опасный конкурент США — это Европа. Это не Китай даже. А самое опасное — это соединение России со старой Европой. Это наибольшая опасность. Мировой процесс выходит в совершенно новую фазу. И в этой фазе никакие маски не нужны».

Кроме того, Кургинян сравнил происходящее в Париже с событиями 1968 года и обратил внимание на то, что тогдашним волнениям в Париже предшествовали заявления французского лидера Шарля де Голля о суверенитете Европы и попытки «играть в свободную Европу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 110 человек пострадали в ходе протестов в Париже. По данным министерства внутренних дел Франции, распространённым телеканалом BFMTV, состояние одного из раненых — критическое. Среди пострадавших есть полицейские, их 17 человек. Задержаны 270 человек.

Отметим также, что манифестации проходят во Франции с 17 ноября. Их участники недовольны ростом цен на топливо. В субботние дни 24 ноября и 1 декабря митинги переросли в беспорядки.

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