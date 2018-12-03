Китай может выкупить один из крупнейших банков Таджикистана

Душанбе, , 18:19 — REGNUM До 70% акций проблемного банка Таджикистана «Таджиксодиротбанка» может приобрести Китайская корпорация железных дорог Джунань. Руководство таджикского банка и китайской корпорации подписало соответствующее предварительное соглашение. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает «Азия-Плюс».

В банке отметили, что его капитал на сегодня едва превышает $300 млн, а объем инвестиций может составить до $200 млн.

Тем временем источники издания в «Таджиксодиротбанке» отметили, что возможность привлечения финансовых ресурсов обсуждается с несколькими другими иностранными организациями. Среди них российские Сбербанк и ВТБ, казахстанский «Казкоммерцбанк», компании из Гонконга, Словакии, Малайзии. Также в мае 2018 года предварительная договоренность была заключена с Инвестиционной компанией Саудовской Аравии Saudi Investment Group, которая планировала выкупить до 51% акций таджикского банка.

Как отметили в таджикской финансовой организации, переговоры продолжаются со всеми потенциальными инвесторами. Итоговая договоренность может быть заключена с тем из них, кто первым примет окончательное решение о приобретении акций банка.

Напомним, что «Таджиксодиротбанк» — один из крупнейших банков Таджикистана. Ему и «Агроинвестбанку» правительство страны предоставляет финансовую помощь. Одно из основных условий государственной поддержки — привлечение этими банками иностранных инвестиций.

На 1 января 2016 года активы «Таджиксодиротбанка» составляли $530 млн — около 20% активов всех банков страны на тот момент. В Национальном банке Таджикистана считают, что в кризисной ситуации все четыре проблемных банка (кроме уже упомянутых речь идет и о «Таджпромбанке» и «Фононбанке», которые лишились лицензии в феврале 2017 года) оказался из-за неграмотного менеджмента и непогашенных кредитов.