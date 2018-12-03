Киев намерен расторгнуть договор о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года

Киев, , 18:10 — REGNUM Внесённый президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду проект закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией предусматривает прекращение действия соглашения с 1 апреля 2019 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной 3 декабря на сайте украинского парламента.

«Одобрение проекта закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года», — говорится в документе.

Напомним, ранее сегодня Пётр Порошенко внёс в Верховную раду проект закона о расторжении договора с Россией от 1997 года. Данный документ является основополагающим в отношениях двух стран. В частности, в нём о взаимном признании границ двух государств.

В сентябре президент Украины подписал указ о прекращении действия договора, о чём затем был официально уведомлён МИД России.

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