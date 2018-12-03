Итальянские СМИ обсуждают, флиртовала ли Мелания Трамп с Путиным

Рим, , 18:03 — REGNUM В понедельник, 3 декабря, ряд итальянских СМИ вслед за европейскими и американскими коллегами обсуждают особенности общения жены Дональда Трампа Мелании с президентом России на саммите G-20 в Буэнос-Айресе.

Информагентство Askanews, ссылаясь на сообщения в социальных сетях, в том числе и из России, рассказывает читателям о «слухах» о «флирте» и «кокетстве» со стороны Мелании, выразившихся в ее обращенных к президенту России «недвусмысленных улыбках».

При этом издание упоминает комментарий Владимира Путина о том, что распространенные фотографии либо являются «фотошопом», либо сделаны во время другой встречи, потому что во время данной встречи они не сидели рядом за столом.

Обозреватели Quotidiano в свою очередь отмечают, что есть более простое объяснение этой истории, чем предположения о флирте и кокетстве: а именно то, что вся эта история является примером «fake news». В то же время журналисты упоминают, что тема стала весьма популярной в социальных сетях и что некоторые наблюдатели делают далеко идущие выводы даже из «внимательного взгляда» Мелании Трамп на президента России во время официального ужина.