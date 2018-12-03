Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином проблему гонки вооружений

Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по вопросу гонки вооружений. Об этом американский президент написал сегодня, 3 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп выразил уверенность, что «в какой-то момент в будущем» обязательно начнутся трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая по вопросу остановки «некотролируемой» гонки вооружений.

«США потратили $716 млрд в этом году (на военные расходы — ИА REGNUM ). Сумасшествие!» — добавил Трамп.

Ужас Трампа по поводу роста военных расходов США выглядит весьма странным, так как он сам и в ходе своей предвыборной кампании, и став президентом США неоднократно заявлял о необходимости увеличить оборонный бюджет, так как американская армия становится слишком слабой.

Что касается переговоров, то Трамп отказался от встречи с российским лидером в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, где Владимир Путин как раз хотел обсудить с президентом США стратегическую стабильность в мире и проблему вооружений.