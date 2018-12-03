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«Либо эта сделка, либо жесткий Brexit. Или никакого Brexit»

Политика

«Невозможно придумать что-то другое»

Варшава, 3 декабря 2018, 18:05 — REGNUM  По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Брюссель не намерен рассматривать «план Б» по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, 3 декабря передает агентство Associaded Press.

«Невозможно придумать что-то другое. Только сделка, которая рассматривается в настоящее время. Нет никакого плана Б — либо эта сделка, либо жесткий Brexit, либо вообще никакого Brexit», — заявил Рютте журналистам на полях международного саммита в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря парламент Великобритании рассмотрит проект соглашения по Brexit, одобренный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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