«Либо эта сделка, либо жесткий Brexit. Или никакого Brexit»

Варшава, , 18:05 — REGNUM По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Брюссель не намерен рассматривать «план Б» по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, 3 декабря передает агентство Associaded Press.

«Невозможно придумать что-то другое. Только сделка, которая рассматривается в настоящее время. Нет никакого плана Б — либо эта сделка, либо жесткий Brexit, либо вообще никакого Brexit», — заявил Рютте журналистам на полях международного саммита в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря парламент Великобритании рассмотрит проект соглашения по Brexit, одобренный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

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