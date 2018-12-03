В Тбилиси состоялась встреча действующего и избранного президентов Грузии

Тбилиси, , 17:53 — REGNUM

Пока еще действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял новоизбранного коллегу — Саломе Зурабишвили. По информации администрации президента Грузии, встреча состоялась в Авлабарском президентском дворце 3 декабря и проходила в формате один на один.

На встрече Маргвелашвили-Зурабишвили обсуждался процесс пересдачи полномочий главы государства, а также сложившаяся в стране внутренняя обстановка и положение на международной арене.

Саломе Зурабишвили пришла на встречу с Лашей Жвания, который будет занимать должность начальника ее администрации. Отдельную встречу в формате один на один Жвания провел с руководителем администрации нынешнего президента Георгием Абашишвили.

Георгий Маргвелашвили поздравил Саломе Зурабишвили с избранием президентом и пожелал ей успехов в будущей деятельности. Зурабишвили, со своей стороны, выразила благодарность за демократическую пересдачу полномочий, что, по ее оценке, очень важно для страны.

О том, что этот процесс будет проходить в цивилизованной форме, заявил и начальник администрации президента Маргвелашвили Георгий Абашишвили. Он выразил надежду, что часть сотрудников администрации останется на службе у нового президента.

«С нашей стороны будет сделано все для цивилизованной пересдачи полномочий президента. Во всех звеньях администрации президента работают очень высококвалифицированные сотрудники, и квалификация каждого из них очень нужна нашей стране», — заявил Абашишвили.

Подводя итоги встречи президентов, Абашишвили отметил важность диалога между правящей партией и оппозицией. По его словам, Георгий Маргвелашвили посоветовал своему правопреемнику обсудить с оппонентами все поставленные ими вопросы и пообещал подключиться к этому процессу.

«Президент Грузии призывает правящую политическую команду к проведению диалога с оппозицией по всем поставленным ею вопросам. Сам президент готов как политически, так и институционно подключиться к этому процессу», — заявил Абашишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура выборов президента Грузии, который состоялся 28 ноября, победу одержала поддерживаемая правящей «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили. По предварительным данным ЦИК, она набирает почти 60% голосов. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться 16 декабря. На этот же день оппозиция, ядро которой составляет партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», назначила очередную масштабную акцию протеста с требованием аннулирования результатов президентских выборов и назначения досрочных парламентских выборов.