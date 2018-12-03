У Порошенко надеются, что Рада расторгнет договор о дружбе с Россией

Киев, , 17:51 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом 3 декабря на заседании согласительного совета Верховной Рады заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

«Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Думаю, что парламент сможет это поддержать», — сказала Луценко.

Она сообщила, что Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский Союз продолжат кредитовать правительство Украины.

«Международный валютный фонд сказал: поддержка Украины будет продолжена. 3,9 млрд долл будет выделено Украине. Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ — ИА REGNUM ) лично в разговоре с президентом Порошенко заверила, что поддержка мира и МВФ будет происходить. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн… Ощадбанк Украины выиграла международный арбитраж о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 млрд долл за убытки, нанесенные банку в результате аннексии Крыма», — добавила Луценко.

По её словам, Украина находится под «угрозой полномасштабной воны с Россией».

«Украина подготовила обращение в Гаагский суд относительно конфликта в Азовском море… Украина находится под угрозой полномасштабной воны с Российской Федерацией. В сравнении с 2014 годом количество российских солдат в Крыму увеличилось в три раза, БТРов — в пять раз, артиллерии — в 10 раз, самолетов и систем залпового огня — в пять и десять раз соответственно. Вокруг украинско-российской границы находится около 500 российских боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальонных тактических групп РФ способных выполнять боевые задачи и бомбардировку украинской территории», — рассказала Луценко.

Она также призвала украинскую оппозицию отказаться от политических спекуляций в вопросе ввода военного положения.

Напомним, договор был подписан в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже правительство Украины поручило МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября.

Ранее, 1 декабря, президент Порошенко заявил, что макрофинансовая помощь ЕС в объеме 500 млн евро поступит на Украину в течение нескольких дней.

«Принято решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, и в течение короткого времени — нескольких дней — макрофинансовая помощь поступит в размерах 500 млн евро», — сказал Порошенко.

Кроме того, 26 ноября МВФ подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации»,— говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Йости Люнгмана.

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