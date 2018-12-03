«Самопомощь» призвала Киев разорвать торговые и дипотношения с Россией

Киев, , 17:44 — REGNUM Украинский депутат от фракции «Самопомощь», член комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович назвал «опасным прецедентом» отмену местных выборов в 10 областях Украины, на территории которых введен правовой режим военного положения. Об этом Сидорович заявил 3 декабря на заседании согласительного совета Верховной Рады.

«Что касается президентской инициативы об отмене проведения выборов в регионах, где введено военное положение. Это очень опасная инициатива… Сегодня мы частично отменяем действие статьи №19 «О правовом режиме военного положения», а завтра мы дойдем до того, что полностью отменим эту статью. Это очень опасный прецедент, который нуждается в отдельной очень серьезной дискуссии», — сказал Сидорович.

При этом депутат призвал Киев разорвать с Россией дипломатические и торговые отношения.

«Кроме того, если мы говорим о военном положении, где у нас разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией? Где прекращение торговых отношений со страной-агрессором? Все эти вещи говорят, что на сегодняшний день военное положение превратили в профанацию. Это очень опасно. Мы не имеем права превращать военное положение в фарс», — считает Сидорович.

Он призвал правительство приостановить приватизацию стратегических госпредприятий — «Центрэнерго» и «Турбоатома» на время действия военного положения.

«При вводе военного положения должна быть приостановлена приватизация. Нужно остановить приватизацию объектов критической инфраструктуры — Центрэнерго, Турбоатома. Это предприятия, которые в условиях военного положения нельзя приватизировать. Мы не понимаем, в чьи руки попадут эти объекты критической инфраструктуры», — добавил Сидорович.

Депутат также считает, что власти не разъяснили населению правовой режим военного положения.

«В первую очередь военное положение должно было стать тем инструментом, который бы обеспечил безопасность и порядок, которые служат защите людей. Чтобы обеспечить этот порядок и президент, и правительство, и СНБО с начала ввода этого положения должны были начать широкую разъяснительную информационную кампанию для людей… В регионах люди не понимают, что происходит, они напуганы. В стране есть непонимание, что несет за собой военное положение для гражданина, для обычного бизнесмена, учителя или врача?» — подытожил Сидорович.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины проинформировала, что в 10 областях, где ввели военное положение, не состоятся местные выборы. Сейчас их проведение запрещено законодательством.

Так, в ЦИК напомнили о первой части статьи 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», которая запрещает проведение выборов в условиях военного положения. Вопрос назначения местных выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины, после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект № 9357 о проведении выборов в объединенных территориальных общинах в условиях военного положения. Согласно проекту закона, предлагается внести изменения в статью 28 закона «О правовом режиме военного положения» об обеспечении проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.