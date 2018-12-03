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Французская компания поставит в Азербайджан системы ПВО: СМИ

Политика

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем

Французская компания поставит в Азербайджан системы ПВО: СМИ
Иллюстрация: Стоп-кадр видеоролика Victor Cozmei (youtube)
ASTER 30 SAMP/T

Баку, 3 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  Французская компания MBDA Systems поставит Азербайджану системы ПВО ASTER 30 SAMP/T и VL Mica.

«Мы получили разрешение французского правительства на экспорт систем в Азербайджан. Переговоры с азербайджанской стороной по купле-продаже систем завершатся в ближайшее время», — сказал представитель компании в интервью азербайджанскому журналу AzeriDefence, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, азербайджанская сторона уже ознакомилась с системами и осталась довольной ее характеристиками.

«Считаем, что эти системы позволят Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме», — добавил он.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.

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