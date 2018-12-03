В Госдуме проблемы с мусором обсудят с участием непарламентских партий

Москва, , 18:19 — REGNUM Представители непарламентских партий выступят на пленарном заседании Госдумы в ходе «правительственного часа». Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«У нас у нас этой неделе «правительственный час», он будет особый, потому что в рассмотрении вопроса примут участие представители непарламентских партий», — отметил Володин.

Речь идет о «правительственном часе» 5 декабря, в ходе которого в Госдуме выступит глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Как заявлял ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, одним из главных вопросов для обсуждения станет реализация госполитики в области экологического развития РФ и безопасного обращения с отходами.