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В Госдуме проблемы с мусором обсудят с участием непарламентских партий

Политика

«Правительственный час» с участием главы Минприроды

Москва, 3 декабря 2018, 18:19 — REGNUM  Представители непарламентских партий выступят на пленарном заседании Госдумы в ходе «правительственного часа». Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«У нас у нас этой неделе «правительственный час», он будет особый, потому что в рассмотрении вопроса примут участие представители непарламентских партий», — отметил Володин.

Речь идет о «правительственном часе» 5 декабря, в ходе которого в Госдуме выступит глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Как заявлял ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, одним из главных вопросов для обсуждения станет реализация госполитики в области экологического развития РФ и безопасного обращения с отходами.

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