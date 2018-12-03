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Экс-глава Нововоронежа официально перешел на работу в облправительство

Политика

Назначение, анонсированное две недели назад, состоялось

Воронеж, 3 декабря 2018, 17:29 — REGNUM  Бывший глава города Нововоронежа Сергей Честикин официально назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, было объявлено 3 декабря на планерном совещании.

Губернатор Александр Гусев, сообщая о назначении Честикина, сообщил, что в новой должности он будет курировать ЖКХ, строительство и дороги. Губернатор отметил, что Честикин имеет хороший опыт управления, который он получил на работе в администрации Лискинского района и в должности главы Нововоронежа, и может решать задачи любой сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, о назначении Честикина стало известно в середине ноября. Сергей Честикин с 2011 года работал в должности мэра Нововоронежа — города, где расположена атомная электростанция. Ранее пост зампреда правительства по строительству занимал Виталий Шабалатов, который перешел на должность первого заместителя председателя правительства области и вице-губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Нововоронежа перейдет на работу в правительство Воронежской области

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