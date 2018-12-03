В Грузии назревает политическая нестабильность

Андро Малкин, , 18:35 — REGNUM

В Грузии постепенно назревает несколько ослабевшая ко дню выборов политическая нестабильность, первым проявлением которой должна была стать организованная «Единым национальным движением» акция под лозунгом «У Грузии нет президента», которая прошла на проспекте Руставели у здания парламента страны.

Хотя поддерживающие эту политическую силу телекомпании, печатные и электронные СМИ использовали все средства для демонстрации населению и всему миру масштабности этой акции, в действительности, по различным оценкам, на ней присутствовало не более 10 тысяч человек.

Как, впрочем, и на состоявшейся за несколько дней до выборов акции против ЕНД. Видимо, простой народ устал ходить на такие политические шоу, либо у их организаторов иссякли финансовые ресурсы, которыми разве что и можно вывести людей на улицы и площади страны и принудить заявлять себе поддержку.

На акции в основном собрался немалочисленный партактив «Единого национального движения» и те политические партии и неправительственные организации, а также общественные деятели, которые всегда были явными или тайными сторонниками Михаила Саакашвили и его правительства. Как говорится, знакомые все лица. Если, конечно, не считать отцов убитых за последние год-полтора детей — Малхаза Мачаликашвили и Зазу Саралидзе, которые проводят на проспекте Руставели свою долгосрочную акцию.

В ряды сторонников «Единого национального движения» они влились после того, как на своей шкуре испытали всю «несправедливость следственно-судебной системы Грузии» и не нашли в этой системе каких-либо зерен справедливости. Были здесь и те, кого относят к категории так называемых перебежчиков — людей, некогда тесно сотрудничавших с «Единым национальным движением», а в 2012 году перешедших в ряды только что пришедшей к власти «Грузинской мечты».

Кстати, дальнейшими своими действиями многие из перебежчиков подтвердили подозрения, что они, видимо, сменили политическую ориентацию не случайно, а по некоему «высшему поручению», которое исполняли в рядах новоиспеченной власти. Затем демонстративно покинули и эту партию и вернулись в «родные пенаты». Хотя, по оценкам ряда независимых экспертов, в рядах «Грузинской мечты» еще остаются такие посланники, вносящие значительную лепту в дело дискредитации нынешнего правительства. Это одно мнение. Есть и другие мнения и оценки. Многие аналитики в Грузии причину падения рейтинга правящей партии видят не столько в подрывной деятельности перебежчиков, сколько в деяниях лидеров самой партии, а главное — ее учредителя Бидзины Иванишвили, не сумевшего выполнить данные народу обещаниями, либо просто пренебрегшего возложенными на себя же обязательствами.

Акция была полна непримиримых и гневных речей, авторы которых обвиняли правительство Иванишвили (именно его «Единое национальное движение» считает реальным правителем Грузии) в «бессовестной фальсификации» выборов.

Из тени вышли старые, за свою долгую политическую карьеру так и не сумевшие выбраться на верхушку политической арены деятели.

Поддержала «Единое национальное движение» председатель «Общества Ильи Чавчавадзе» Тамар Чхеидзе. В комментарии для освещавших митинг журналистов она заявила, что выборы 28 октября-28 ноября — это было невообразимое насилие над народом, подделка его воли и ограничение его свободы во имя поручения, которое Бидзина Иванишвили якобы получил от президента России Владимира Путина.

«Путин поручил Иванишвили вывести победителем Зурабишвили, и он сделал это насилием, подкупом, фальсификацией, использованием фальшивых удостоверений личности и всеми существующими методами», — уверенно заявила Чхеидзе.

Была на митинге и попавшая незадолго до этого в скандал в аэропорту публицист Тако Чарквиани. Рассказывая об этом инциденте, она обвинила сотрудника мэрии Тбилиси в нанесении себе оскорблений за поддержку «Единого национального движения», но находившиеся в аэропорту в тот момент граждане сумели снять инцидент на камеру и затем выложили в соцсетях. Выяснилось, что скандал спровоцировала сама Чарквиани, которая оскорбительно отозвалась о людях, проголосовавших за кандидата от «Грузинской мечты» (каковым считает Зурабишвили), и ее оскорбления и нецензурные слова возмутили одного из граждан, который ответил ей тем же. А сотрудник мэрии, которого обвиняла Чарквиани, при этом метался от одной стороны инцидента к другой и пытался их разъединить. На кадрах не видно, чтобы оппонент Тако Чарквиани касался физически ее самой или ее мужа. Зато видно, как удерживает оскорбленного ею мужчину сотрудник мэрии.

Но вернемся к митингу. Тако Чарквиани взошла на трибуну и громко вскрикнула, обведя рукой вокруг проспекта: «Посмотрите, как нас много». На самом деле этот проспект видал в сотни и тысячи раз больше протестующих. Хотя участники нынешней акции прекрасно могли бы уместиться на тротуаре, они заняли весь проспект. Полиция на пару часов закрыла все въезды на проспект Руставели и позволила ЕНД и его соратникам спокойно провести митинг, после чего его участники также спокойно, под защитой полиции разошлись по домам.

Митинг не обошелся без обращения главного вдохновителя протеста и инициатора акции — экс-президента Михаила Саакашвили, который подключился к своим соратникам в Тбилиси с помощью «Скайпа». Судя по его заявлениям и тональности его выступления, он решил повторить события 2003 года и устроить в Грузии новую революцию. Пообещав при этом, что по первому же зову оппозиции «физически» окажется рядом с ней.

«Ни с чем мириться и ничто глотать мы не собираемся. Они думали, что народ бороться не будет, а мы сегодня показали им, что будем бороться мирно, уверенно, с улыбкой, с высоко поднятой головой и никогда не опустим рук. Наша борьба обязательно завершится нашей победой… Как только я вам понадоблюсь и как только вы меня позовете, я в ту же секунду физически появлюсь среди вас, рядом с вами, рядом с вашими лидерами», — пообещал Саакашвили.

Очень кстати оказались и подлили своего масла в огонь удостоверения личности, «неожиданно обнаруженные» одним из представителей оппозиции в подвале одной из автостанций в регионе Гурия. Снимки этих документов были опубликованы в соцсетях, разошлись в СМИ и дали оппозиции очередные основания утверждать, что правительство выборы сфальсифицировало.

На обвинения сразу же откликнулись в минюсте и сообщили, что это были документы старого образца, отпечатанные до 2010 года, люди, которым они принадлежали, скончались в 2008—2010 годах, поэтому в списках избирателей они не фигурируют. Но оппозицию такие объяснения никак не удовлетворили.

Специально для участия в этой акции были мобилизованы те граждане Грузии, которые еще в период правления Саакашвили были откомандированы на Украину для борьбы в Донбассе. МВД Грузии удалось задержать «нежеланных для правительства гостей». По информации министерства, на основе оперативной информации были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии. В результаты проведенного в гостиницах «Гуру» и «Альянс», где остановились задержанные, обыска были изъяты пистолеты, самодельные автоматы и боеприпасы.

Часть гостей прибыла в Тбилиси с Украины 27 ноября, остальные присоединились позднее. В МВД предполагают, что они планировали организацию взрывов и иных незаконных и опасных действий. Следствие пытается установить, имели ли задержанные какое-либо отношение к проходившему в Тбилиси митингу.

Оппозиция между тем уже вступилась за «гостей» и заявила, что оружие им подложили и что бойцы с Украины приехали сюда, чтобы поддержать борьбу против фальсификации выборов. Подтвердил эту версию и отец задержанного полицией гражданина Грузии Луки Чхетия — члена отряда «Донбасс», сообщила телекомпания «Рустави-2».

По заявлению отца грузинского бойца, он приехал с Украины специально для участия в митинге оппозиции, но ему и его товарищам подбросили оружие и арестовали.

На фоне таких событий и звучавших на митинге обвинений оппозиция выдвинула властям ультиматум — назначение досрочных парламентских выборов и проведение этих выборов по новой, пропорциональной системе. А также аннулирования результатов президентских выборов. Требования оппозиции изложил ее уже бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе.

«Эти украденные выборы показали, что политическая обстановка в стране полностью изменилась и у «Грузинской мечты» больше нет мандата доверия для управления государством. Мы требуем досрочных парламентских выборов. Мы требуем коренных изменений избирательной системы, которые полностью заменят коррумпированную избирательную администрацию», — заявил Вашадзе.

Участники митинга дали правительству две недели для выполнения своих требований и договорились, что очередной митинг устроят здесь же 16 декабря. При этом и Михаил Саакашвили, и другие выступавшие предупреждали, что не дадут «Грузинской мечте» возможность провести инаугурацию новоизбранного президента Саломе Зурабишвили.

Согласно действующему законодательству Грузии и сделанным ранее заявлениям, инаугурация Саломе Зурабишвили должна была состояться именно 16 декабря. А традиционным местом проведения этой церемонии является территория у старого здания парламента на проспекте Руставели, где принимали присягу и экс-президент Саакашвили, и пока еще действующий президент Георгий Маргвелашвили.

Правящая партия пока на эти угрозы никак не откликнулась, но грузинские СМИ через свои источники выяснили, что в правительстве Грузии обсуждают возможность проведения инаугурации новоизбранного президента не в столице, а в каком-либо другом городе. В каком — на данном этапе не уточняется.

На фоне таких событий и настороженного отношения к ним властей невольно возникает ощущение, что «Грузинская мечта» серьезно опасается готовящегося обострения и старается его избежать. А оппозиция умышленно идет на это обострение и мобилизует сторонников для организации очередной смены власти в стране. Так что грузинскому избирателю, судя по всему, в ближайшие несколько недель скучать не позволят.