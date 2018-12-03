Украина в положении. Начались учебные сборы резервистов

Киев, , 17:28 — REGNUM Вооруженные силы Украины в рамках военного положения начали проводить учебные сборы резервистов первой очереди, сообщается 3 декабря на официальной странице украинского генштаба в Facebook.

Продолжительность сборов указывается в пределах 20 суток, чтобы все их участники успели вернуться по домам до католического Рождества. В мероприятиях также планируется задействовать курсантов украинских военных училищ.

В рамках сборов будут организованы бригадные тактические учения, которые пройдут на полигонах Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине военное положение сроком на 30 дней было введено 26 ноября, практически сразу после провокации ВМС Украины возле Керченского пролива.

Напомним, нарушившие российскую государственную границу три корабля и 24 моряка украинских ВМС были задержаны пограничниками. Все задержанные украинские моряки уже арестованы судом на два месяца.

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