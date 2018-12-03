Володин: Демократические выборы при военном положении на Украине невозможны

Москва, , 17:26 — REGNUM Обеспечить демократичные выборы президента Украины, введя военное положение в определенных районах страны, не удастся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, по его словам, сам факт объявления военного положения означает запрет на проведение митингов, встречи с избирателями и другие мероприятия, которые сопровождают процедуру избирательных компаний.

«Сложно сказать, как вообще можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы и на принципах законности. Совершенно очевидно, что это будет невозможно», — отмечает Володин.

По его словам, неудивительно, что военное положение было географически зафиксировано на территории именно десяти областей Украины, которые граничат с РФ.

«Под дулом автоматов демократии не бывает», — подчеркнул Володин.