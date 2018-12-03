Понедельник, 3 Декабря 2018 года
18:42:53 МСК

Володин: Демократические выборы при военном положении на Украине невозможны

Политика

Насильно навязать свободу с помощью военного положения не получится, уверен спикер Госдумы

Москва, 3 декабря 2018, 17:26 — REGNUM  Обеспечить демократичные выборы президента Украины, введя военное положение в определенных районах страны, не удастся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, по его словам, сам факт объявления военного положения означает запрет на проведение митингов, встречи с избирателями и другие мероприятия, которые сопровождают процедуру избирательных компаний.

«Сложно сказать, как вообще можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы и на принципах законности. Совершенно очевидно, что это будет невозможно», — отмечает Володин.

По его словам, неудивительно, что военное положение было географически зафиксировано на территории именно десяти областей Украины, которые граничат с РФ.

«Под дулом автоматов демократии не бывает», — подчеркнул Володин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить