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Тереза Мэй не уйдет в отставку в случае провала соглашения по Brexit

Политика

«У меня еще будет работа через две недели»

Тереза Мэй не уйдет в отставку в случае провала соглашения по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 3 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что «сохранит работу» даже в случае провала голосования по соглашению о Brexit в парламенте, 3 декабря передает агентство Associated Press.

«У меня еще будет работа через две недели. И моя работа заключается в том, чтобы мы сделали то, о чём нас попросили люди: покинули ЕС, но так, чтобы это было хорошо для них», — заявила Мэй журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное соглашение по Brexit будет рассмотрено парламентом Великобритании 11 декабря. У проекта сделки, согласованного Мэй с Брюсселем, огромное число критиков.

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