На Украине предложили передать собор Святой Софии раскольникам

Киев, , 17:39 — REGNUM Собор Святой Софии нужно передать автокефальной украинской церкви после ее создания, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, собор Святой Софии станет «главным собором украинской поместной православной церкви».

Напомним, собор Святой Софии был построен в XI веке в Киевской Руси. В 1990 году собор вместе с Киево-Печерской лаврой был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник архитектуры. Поскольку собор внесен в данный список, его запрещено передавать религиозным организациям и проводить в нем богослужения, кроме дня независимости Украины 24 августа.

Однако в 2016 году министерство культуры Украины проигнорировало запрет и разрешило проводить богослужения на территории собора.

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