Володин: Украина ставит мир на грань войны

Москва, , 17:10 — REGNUM Госдума проинформирует коллег-парламентариев о реальной ситуации в Керченском проливе, а также укажет на истинные цели, которые преследует президент Украины Петр Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Нам необходимо принимать обращение к парламентам европейских стран, межпарламентским структурам и объяснять ситуацию, что же на самом деле произошло. Мы сегодня видим, что европейские парламенты являются заложниками той пропаганды, которая идет, если хотите, просто давит на них со всем сторон также как это было по «делу Скрипалей». Правдивой информации нет. Наш долг — проинформировать парламенты стран Европы, национальные парламенты стран Азии, мы будем рассказывать, как было все на самом деле», — заявил Володин.

С точки зрения российского парламента, произошедшее в Керченском проливе — спланированная провокация, за которой стоит президент Украины Петр Порошенко.

«Желая сохранить свою личную власть, он делает все для того, чтобы устранить своих политических оппонентов, и, собственно, введенное военное положение на территории десяти областей еще раз это доказывает — это области, где у нынешней власти больше всего оппонентов», — сказал спикер Госдумы.

Российские парламентарии считают все это посягательством на демократические ценности, недопустимые в европейском доме.

«Более того, введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставит в целом не только Европу, но и мир на грань войны. Хотели бы, чтоб наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь», — подчеркнул спикер Госдумы.

Завтра, 4 декабря, Госдума обсудит проект обращения к международным организациям в связи с провокацией Украины в Керченском проливе.

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