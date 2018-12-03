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Володин: Госдуме необходимо рассмотреть 150 важных законопроектов

Политика

В приоритетном порядке в декабре

Володин: Госдуме необходимо рассмотреть 150 важных законопроектов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 3 декабря 2018, 17:03 — REGNUM  Депутатам Госдумы предстоит в ближайшее время рассмотреть порядка 150 важных и приоритетных законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы рассматривали повестку в целом на декабрь. Мы видим, что уже в первом приближении нам необходимо рассмотреть более 150 законопроектов. Это законы важные, они для нас носят приоритетный характер», — отметил Володин.

Так, по его словам, часть из этих законопроектов была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, а часть — правительством страны.

«Пять законодательных инициатив президента, 27 законопроектов, внесенных правительством РФ», — пояснил Володин.

При этом последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря. Затем депутаты отправятся в регионы и на новогодние каникулы.

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Государственная дума РФ VII созыва
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