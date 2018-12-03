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Заповедные земли по «родственным» ценам: громкое дело ивановского чиновника

Политика

Экс-глава Приволжского района предстанет перед судом

Плёс, Ивановская область, 3 декабря 2018, 17:02 — REGNUM  Следственные органы Ивановской области сообщили об окончании расследований уголовного дела в отношении экс-главы администрации Приволжского муниципального района Ивановской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила 3 декабря пресс-служба СУ СКР по региону, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Ивановской области.

По версии следствия, чиновник летом 2012-осенью 2013 года передал одному из своих родственников в аренду три земельных участка на горе Левитана в Плесе Ивановской области, а затем два из них — в собственность. Цена была родственной: часть территории объекта культурного наследия Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника обошлась родственнику теперь уже бывшего главы администрации района лишь в 1 тысячу 709,58 рублей. Ущерб же, причинённый государству, следователи оценили в почти пять миллионов рублей.

Отметим, что чиновник был задержан в мае 2017 года. Тогда ущерб, причиненный им государством, оценили в 14 млн рублей.

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