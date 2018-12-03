«Народный фронт» требует, чтобы СБУ арестовала Медведчука и его бизнес

Киев, , 16:59 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Народный фронт» Максим Бурбак обратился к президенту Украины Петру Порошенко, службе безопасности Украины и генпрокуратуре с требование привлечь к уголовной ответственности лидера движения «Украинский выбор — Право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Бурбак заявил 3 декабря на согласительном совете Верховной Рады.

«Хочу напомнить наши требования президенту Украины относительно агента Медведчука. Мы требуем от президента, СБУ, генпрокуратуры наконец-то привлечь к уголовной ответственности российского агента Медведчука, в частности, дать правовую оценку его публичным отношениям с диктатором страны-агрессора и его высказываниям относительно государства Украина, её Вооруженных сил и парламентариев», — сказал Бурбак.

При этом он потребовал исключить Медведчука из гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы требуем от президента Петра Порошенко немедленно лишить Медведчука любых, в том числе и формальных статусов переговорщика от Украины», — добавил Бурбак.

Он также потребовал закрыть на Украине газовый бизнес Медведчука.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидер движения «Украинский выбор» Медведчук заявил, что не считает Россию «агрессором» по отношению к Украине.

«Я не считаю, что Россия агрессор… Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина», — заявил Медведчук в эфире российского телеканала ТВЦ.

Напомним, в ноябре депутат от фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что от блокировки Азовского моря Россией несет потери украинский бизнесмен Ринат Ахметов, потому что его продукция экспортируется через порт «Мариуполь».

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