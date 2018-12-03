Отец вице-премьера Италии попросил прощения за «черный наем» сотрудников

Рим, , 16:56 — REGNUM Отец вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо — Антонио Ди Майо попросил прощения за то, что принадлежащие ему компании нанимали сотрудников без оформления документов, передает Adnkronos в понедельник, 3 декабря.

Антонио Ди Майо также вновь подчеркнул, что его сын в упомянутое время (2010 год) не имел ни формального, ни фактического отношения к данной компании и не был осведомлен о том, что некоторых сотрудников принимают на работу не по правилам.

Ранее один из бывших сотрудников предприятия Ди Майо-отца в интервью оппозиционным СМИ рассказал, что он работал без официального контракта и что его случай не был единичным.

Вице-премьер пообещал разобраться в ситуации, а позже опубликовал документы, свидетельствующие о том, что в упомянутый период времени (2010 год) он лично не имел отношения к упоминаемой компании.

Сторонники вице-премьера считают внезапное выступление в СМИ бывшего работника с жалобами на события 8-летней давности следствием желания то ли политических оппонентов Ди Майо, то ли оппозиционных правительству СМИ провести на него политическую атаку.

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