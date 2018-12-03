Понедельник, 3 Декабря 2018 года
17:05:35 МСК

Отец вице-премьера Италии попросил прощения за «черный наем» сотрудников

Политика

Антонио Ди Майо утверждает, что его сын ни о чем не догадывался

Рим, 3 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  Отец вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо — Антонио Ди Майо попросил прощения за то, что принадлежащие ему компании нанимали сотрудников без оформления документов, передает Adnkronos в понедельник, 3 декабря.

Антонио Ди Майо также вновь подчеркнул, что его сын в упомянутое время (2010 год) не имел ни формального, ни фактического отношения к данной компании и не был осведомлен о том, что некоторых сотрудников принимают на работу не по правилам.

Ранее один из бывших сотрудников предприятия Ди Майо-отца в интервью оппозиционным СМИ рассказал, что он работал без официального контракта и что его случай не был единичным.

Вице-премьер пообещал разобраться в ситуации, а позже опубликовал документы, свидетельствующие о том, что в упомянутый период времени (2010 год) он лично не имел отношения к упоминаемой компании.

Сторонники вице-премьера считают внезапное выступление в СМИ бывшего работника с жалобами на события 8-летней давности следствием желания то ли политических оппонентов Ди Майо, то ли оппозиционных правительству СМИ провести на него политическую атаку.

Читайте также: Итальянская оппозиция призывает вице-премьера Ди Майо ответить за отца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить