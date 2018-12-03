Два замминистра в Дагестане покинули свои посты

Махачкала, , 16:53 — REGNUM В Дагестане освобождены от занимаемых должностей заместитель министра природных ресурсов и экологии Арслан Сайпуллаев и заместитель главы министерства экономики и территориального развития республики Муслим Меджидов. Оба чиновника покинули свои посты по собственному желанию. Соответствующие распоряжения подписал председатель регионального правительства Артем Здунов, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Вице-премьер Дагестана попросился в отставку

Напомним, в начале ноября 2018 года в связи с выходом на пенсию был освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Дагестана Гасан Идрисов. Он занимал данную должность с июля 2014 года. До этого он в разные годы выполнял обязанности руководителя администрации президента и правительства республики и министра природных ресурсов и экологии региона.

Читайте также: Троих назначили, одного уволили: изменения в правительстве Дагестана

В связи с выходом на пенсию позже также был освобожден от должности и заместитель министра юстиции Дагестана Ризван Патахов. На данный пост он был утверждён в октябре 2017 года и являлся начальником управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей.