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Два замминистра в Дагестане покинули свои посты

Политика

Оба чиновника сложили с себя полномочия по собственному желанию

Махачкала, 3 декабря 2018, 16:53 — REGNUM  В Дагестане освобождены от занимаемых должностей заместитель министра природных ресурсов и экологии Арслан Сайпуллаев и заместитель главы министерства экономики и территориального развития республики Муслим Меджидов. Оба чиновника покинули свои посты по собственному желанию. Соответствующие распоряжения подписал председатель регионального правительства Артем Здунов, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в начале ноября 2018 года в связи с выходом на пенсию был освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Дагестана Гасан Идрисов. Он занимал данную должность с июля 2014 года. До этого он в разные годы выполнял обязанности руководителя администрации президента и правительства республики и министра природных ресурсов и экологии региона.

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В связи с выходом на пенсию позже также был освобожден от должности и заместитель министра юстиции Дагестана Ризван Патахов. На данный пост он был утверждён в октябре 2017 года и являлся начальником управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

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