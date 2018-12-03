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Слуцкий: Разрыв договора о дружбе Украины с РФ — формальность

Политика

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Москва, 3 декабря 2018, 16:51 — REGNUM  Разрыв договора о дружбе между Россией и Украиной в Госдуме называли формальностью, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«Де-факто разрыв договора при нынешнем уровне отношений — это формальность. Но порошенки приходят и рано или поздно уходят. Россия несмотря ни на что считала и продолжает считать украинский народ братским», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его словам, внесение президентом Украины Петром Порошенко именно сейчас в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о Дружбе с Россией — явно показной политический жест.

«И сделан он в едином — предвыборно-истеричном — порыве с провокацией Киева в Керченском проливе и последующего за ней введения военного положения в тех регионах и областях Украины, где рейтинг президента явно не бьет рекорды», — сказал он.

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