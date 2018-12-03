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Оман примет раненых повстанцев из Йемена

Политика

В Омане хуситы смогут получить необходимое лечение

Сана, 3 декабря 2018, 17:14 — REGNUM  Самолет с 50 ранеными хуситами из Йемена будет отправлен в Оман, где повстанцы смогут получить необходимое лечение, 3 декабря передает агентство Associated Press.

Перевозка раненых хуситов происходит при посредничестве спецпредставителя ООН по мирному урегулированию в Йемене Мартина Гриффитса, который находится с визитом в Сане.

Беспрепятственный допуск раненых в Оман является одним из условий, которые выдвигают хуситы для начала переговоров с «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией.

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