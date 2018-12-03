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Кремль: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2018 году

Политика

Глава государства обратится к Государственной думе и Совету Федерации в следующем году

Кремль: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2018 году
Иллюстрация: Kremlin.ru
Послание президента Федеральному Собранию

Москва, 3 декабря 2018, 16:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не выступит с ежегодным посланием к палатам Федеральному собранию до конца 2018 года. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, обращение Владимира Путина состоится в 2019 году, но конкретная его дата пока не определена.

Напомним, президент России традиционно в конце года выступает с посланием к Государственной думе и Совету Федерации о ситуации в стране и ключевых направлениях внутренней и внешней политики.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018
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