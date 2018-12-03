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Клинцевич: Порошенко сделал все, чтобы убить все отношения с РФ

Политика

Верховная рада обсудит прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

Москва, 3 декабря 2018, 16:47 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко сделал все, чтобы убить отношения с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко сделал максимум возможного, чтобы убить все отношения с Россией, и внесенный им в Верховную раду в качестве неотложного законопроект «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» по сути ничего к этому в содержательном плане не добавляет. К тому же договор уже давно не выполняется украинской стороной», — считает Клинцевич.

По его мнению, единственный смысл внесения Петром Порошенко законопроекта — «дальнейшее нагнетание истерических настроений в украинском обществе, создание благоприятного фона для своей победы на будущих президентских выборах».

"Что касается России, то в своих отношениях с Украиной она исходит из теперешних реальностей, и удивить нас какими-то недружественными действиями довольно трудно. Недопущение провокаций, подобных недавнему инциденту в Азовском море, — ничего иного от Киева в настоящий момент мы не ждем», — сказал парламентарий.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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