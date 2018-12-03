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Президент Нигерии отрицает, что умер и заменен «двойником»

Политика

«Это настоящий я, я вас уверяю»

Варшава, 3 декабря 2018, 17:11 — REGNUM  Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выступил с опровержением своей гибели и замены «двойником», 3 декабря передает агентство Associated Press.

«Это настоящий я, я вас уверяю», — заявил Бухари во время выступления в ходе государственного визита в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, Бухари с 2017 года регулярно проходит лечение в Лондоне, во время отсутствия президента в Нигерии распространяются слухи о его гибели.

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