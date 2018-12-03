Госдума намерена наградить защищавших границу в Керченском проливе

Москва, , 16:41 — REGNUM Совет Думы поручил комитету Госдумы по безопасности рассмотреть вопрос о награждении российских пограничников, действовавших в ходе провокации Украины в Керченском проливе в соответствии с международными правилами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы поручили комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы», — сказал Володин.

25 ноября, российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Вместе с тем СБУ Украины и военная прокуратура республики завели уголовное дело в отношении восьми российских пограничников, которые пресекали незаконное вторжение судов ВМС Украины в Керченском проливе

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