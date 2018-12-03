Литовская оппозиция потребовала отставки всего правительства

Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Глава оппозиционной литовской парламентской партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 3 декабря, комментируя отставку сразу трёх министров, призвал сложить полномочия и премьера Саулюса Сквернялиса, распустив всё правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ландсбергиса, решение Сквернялиса отправить в отставку сразу несколько министров доказывает, что работа всего правительства неэффективна. Отставку сразу трёх министров он назвал «серьёзным кризисом». Но больше всего его не устраивает, что среди уволенных нет министра соцзащиты и труда Линаса Кукурайтиса, которого критикуют за новые методы борьбы с насилием над детьми, когда соцслужбы, долго не разбираясь, изымают детей из семьи за любое наказание, не только физическое, но и психологическое.

Похожее мнение и у оппозиционных социал-демократов, которые решение Сквернялиса назвали «признанием ошибок». Они также высказались за роспуск всего правительства.

«Премьер думает, что выпустив кровь, люди забудут, что это проблемы, которые созданы самим правительством», — заявил председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр науки и образования Юргита Петраускене стала объектом критики в связи с протестами части учителей в Литве. Забастовку объявило порядка 70 школ по всей Литве (из двух тысяч действующих). В отставку также отправлены министр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките Йонссон.