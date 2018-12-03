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Премьер Молдавии признался, что он румын

Политика

Глава правительства, пришедший в политику при коммунистах Воронина, рассказал, как его семья пострадала от СССР

Кишинёв, 3 декабря 2018, 16:07 — REGNUM  Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что «в нём, как и в его родителях, течет румынская кровь», и отношения с Румынией для него «значат больше, чем для других». Об этом Филип заявил в интервью румынскому телеканалу TVR Moldova в контексте празднования 1 декабря 100-летия румынской оккупации Бессарабии.

Филип, который пришел в политику в период пребывания у власти Партии коммунистов Владимира Воронина, продвигавшей «антирумынскую» риторику, рассказал, как его семья пострадала, когда Бессарабия вернулась в состав СССР.

«Я родился в семье, которую разделила колючая проволока. Братья моего отца остались в Бухаресте, а сам отец был в Кишинёве», — сказал он.

Говоря об идее объединения Молдавии с Румынией, Филип сказал, что молдавские политики много говорили об этом, но ничего не делали на практике. Сам же он выступает за «объединение» двух стран через присоединение Молдавии к Евросоюзу, где «нет границ».

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Молдавско-румынские отношения
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