Посольство США хвалит бюджет Италии, который не нравится Еврокомиссии

Рим, , 16:03 — REGNUM Посол США в Италии Льюис Айзенберг похвалил правительство Италии за разработку проекта бюджета страны на 2019 год и дальнейшую работу с этим проектом, сообщает Sky Tg24 в понедельник, 3 декабря.

Во время совместного итало-американского форума посол также процитировал написанное ранее президентом США Дональдом Трампом сообщение в Twitter («Конте упорно работает над решением экономических вопросов, он добьется успехов») и отметил, что экономические отношения двух стран находятся на прекрасном уровне.

Наблюдатели отмечают, что похвала именно бюджета Италии (который настолько не нравится Еврокомиссии, что может стать причиной для санкций) едва ли случайна: в американской администрации видят в римском антибрюссельском правительстве одного из потенциальных (либо уже реальных) союзников по противодействию нынешним властям ЕС.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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