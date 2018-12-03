Скандального депутата Колесникова призвали исключить из фракции в ЕГД

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM На совете свердловского отделения «Справедливой России» порекомендовали исключить из фракции СР в думе Екатеринбурга скандального депутата Александра Колесникова, который назвал журналистов «бестолочью». Об этом заявил депутат Госдумы от партии Дмитрий Ионин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Решение было принято единогласно», — заявил Ионин. Депутат подчеркнул, что призыв к фракции носит рекомендательный характер, хотя та и не может игнорировать решения совета.

Напомним, депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал журналистов «бестолочью» и посчитал, что теперь они должны становиться к парламентариям в очередь, а не наоборот. Инцидент произошел 27 ноября на заседании гордумы. А 3 декабря депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин упомянул, что его как члена Союза журналистов России тоже оскорбило заявление Колесникова.

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