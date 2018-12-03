Отказ Германии от «Северного потока — 2» навредит Украине — МИД ФРГ

Берлин, , 16:05 — REGNUM Если немецкие компании прекратят строительство газопровода «Северный поток — 2», это негативно скажется на немецкой помощи Украине, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 3 декабря, сообщило агентство Reuters.

Министр отметил, что даже в случае выхода немецких компаний из проекта Россия всё равно достроит газопровод:

«Он всё равно будет построен, но никто не будет выступать за альтернативный транзит газа через территорию Украины. Вот почему мы считаем важным оставаться политически задействованными», — заявил Маас.

Напомним, ранее за пересмотр проекта «Северного потока — 2» выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. В свою очередь генеральный секретарь партии Христианско-Демократический Союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр сочла отказ от российского газопровода слишком жёсткой мерой.

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