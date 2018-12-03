С приходом Twitter и Facebook тайные военные операции уходят в прошлое

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Военный новостной ресурс Military.com уделил внимание проблеме проведения тайных военных операций. По мнению издания, в век социальных сетей и всё более доступной связи для американских военных становится всё более и более сложным проводить операции под покровом тайны.

По оценочным данным, к 2019 году во всем мире будет 2,77 миллиарда пользователей социальных сетей. К этому следует добавить другие функции, которые широко распространяются: дорожные камеры, беспилотные автомобили, камеры наблюдения в городах, устройства, собирающие данные транспондеров самолетов, ресурсы, позволяющие просматривать данные со спутников, всевозможные приложения для устройств и многие другие.

Эксперты отмечают, что можно выяснить, было ли или как развернуто подразделение, основываясь на данных о потреблении им горячей воды. Об изменении ситуации может говорить и тот факт, что, например, морской пехотинец регулярно размещал сообщения в Твиттере, а потом вдруг резко замолчал.

В январе 2018 года сообщалось о найденной в интернете интерактивной карте, которая была опубликована компанией GPS-слежения Strava: были показаны американские военнослужащие на различных военных объектах по всему миру. Для создания этой картины использовалась спутниковая информация по отображению местоположения и движения пользователей приложений для физических упражнений Fitbit и Jawbone.

Эксперты отмечают, что в вооруженных силах Соединенных Штатов насчитывается более 1,3 миллиона военнослужащих на действительной службе, тысячи из которых развернуты по всему миру в любой момент времени, и практически все из них используют различные устройства: смартфоны, планшеты, умные часы и т.п.

Нынешний начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли выразился так: «Впервые в истории человечества практически невозможно остаться незамеченным».

Однако Military.com обращает внимание и на тот факт, что те же электронные устройства и социальные сети можно использовать для создания ложной картины происходящего. Например, использовать кампании в Twitter или Facebook, чтобы показать поддельную информацию о том, что какие-то силы и средства находятся дома, в то время когда они фактически развернуты.