Дамаск, , 15:51 — REGNUM Утром 2 декабря на юге провинции Идлиб произошли ожесточенные столкновения между сирийской армией и радикальными боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Используя ракеты и артиллерию, исламисты нанесли удары по сирийским войскам, развернутым вдоль оси Идлиб-Хама.

Так исламисты пытаются сорвать сосредоточение сил и средств Дамаска перед возможной военной операцией в районе Идлибской демилитаризованной зоны.

Эта атака боевиков побудила сирийских военных ответить шквалом ракет класса «земля-земля» по позициям исламистов в районе населенных пунктов Аль-Таманах, Кувейн и Сукейк. Затем сирийская армия расширила область обстрела на провинцию Хама, где ее подразделения артиллерийским огнем поразили цели в районе позиций другой радикальной группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Аль-Латамина.

Несмотря на наличие Сочинского соглашения о прекращении огня, боестолкновения между правительственными силами и силами исламистов стали повседневным явлением на северо-западе Сирии.

Во время недавней встречи в Аргентине президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган договорились провести очередную встречу по ситуации в Идлибе в ближайшее время.

В настоящее время позиция Турции — это единственное препятствие для достижения целей договоренностей в Сочи военным путем. Время, за которое турецкие коллеги должны были убедить боевиков пойти на выполнение условий соглашения, давно вышли.

Кроме того, исламисты восприняли желание решить проблему мирным путем как слабость. Начиная с ноября, они перешли к наземным операциям, хотя до этого ограничивались обстрелами. В тех районах, в которых концентрируются сирийские войска, на другой линии фронта турецкая армия размещает свои подкрепления.

Дошло до того, что джихадисты провели удар снарядами с газообразным хлором по мирным жителям Алеппо. И этот удар был нанесен из районов, находящихся под контролем протурецких боевиков и, соответственно, турецкой армии.