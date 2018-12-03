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Вашингтон оказывал давление на Пекин перед саммитом G20

Политика

ВМС США оказывали давление на Пекин перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Аргентине

Вашингтон оказывал давление на Пекин перед саммитом G20
Иллюстрация: Navy.mil
Крейсер Chancellorsville

Вашингтон, 3 декабря 2018, 15:47 — REGNUM  На прошлой неделе ВМС США провели две операции в спорных водах в преддверии встречи президента Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином на экономическом саммите G20 в Аргентине 1 декабря. Таким образом на Пекин оказывалось давление перед встречей лидеров двух стран и по военной линии.

26 ноября американский ракетный крейсер Chancellorsville класса «Тикондерога» провел навигационную операцию вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. На них, кроме КНР, претендует Вьетнам и Тайвань.

28 ноября эсминец УРО Stockdale класса «Арли Берк» и вспомогательное судно Pecos из военного командования морских перевозок прошли через Тайваньский пролив. Это была уже третья демонстрация поддержки Тайваню в 2018 году. Подобные проходы имели место в июле и октябре этого года.

Политика «одного Китая» в Пекине рассматривает Тайвань как своенравную провинцию, которая должна воссоединиться с Китаем. КНР регулярно протестует против прохода кораблей через 110-мильный пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая.

Следует заметить, что в ходе встречи лидеров Китая и США в Аргентине Китай был вынужден взять на себя обязательства закупать сельскохозяйственную, энергетическую, промышленную и другую продукцию США на значительные суммы для сокращения торгового дисбаланса между странами. Что интересно: закупать продукцию американских фермеров КНР начнет «незамедлительно». Вот вам и сверхдержава…

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