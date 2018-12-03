Инцидент в Керченском проливе обсудят в нормандском формате

Берлин, , 15:46 — REGNUM Российско-украинский конфликт из-за инцидента в Керченском проливе, где за незаконное пересечение государственной границы с РФ были задержаны три корабля ВМС Украины, планируется обсудить в нормандском формате. В федеральном правительстве ФРГ точной даты встречи не назвали, однако заявили, что она состоится уже в ближайшее время.

Читайте также: Киев готов в нормандском формате обсудить ситуацию в Керченском проливе

Как уточнил на брифинге в Берлине 3 декабря представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, такая договорённость есть. Обсуждать проблему, по его словам, которые приводит Укринформ, планируется на уровне советников по внешнеполитическим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пограничные корабли РФ задержали в Чёрном море три украинских военных судна, которые совершали опасные манёвры в Керченском проливе и незаконно вошли в территориальные воды РФ.

1 декабря на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине президент РФ Владимир Путин исчерпывающе объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону пограничный инцидент в Керченском проливе. Как отметил российский лидер, Макрон и Меркель «спокойно» отреагировали на его рассказ о спланированной провокации Украины. Намерения Киева подтверждены и документами, и показаниями самих украинских моряков.

Подробнее: Путин об инциденте в Чёрном море: у Меркель и Макрона возражений не нашлось

«Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и всё. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего», — сказал Путин.

Добавим, что ранее о готовности Украины обсудить ситуацию в Керченском проливе в нормандском формате на уровне политических советников заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, украинская сторона намерена потребовать от РФ «открыть» Керченский пролив, а также вернуть задержанных украинских военных и корабли.