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МИД Украины отреагировал на запись о Севастополе в Книге рекордов Гиннесса

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Киев, 3 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Министерство иностранных дел (МИД) Украины работает над исправлением «ошибки» в Книге рекордов Гиннесса, где Севастополь обозначен территорией Россией. Об этом заявила пресс-секретарь украинского ведомства Екатерина Зеленко на странице в соцсети Twitter.

«Работаем (МИД Украины) над исправлением неправильного обозначения … города Севастополь в Книге рекордов Гиннесса, — написала она. — Крым — это Украина».

Информация о том, что Севастополь является российским городом, появилась ранее в сертификате Книги рекордов Гиннеса. На соответствующую запись обратили внимание украинские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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